POL-AA: Kirchberg an der Jagst: Kontrolle des Feiertagsfahrverbotes

Kirchberg an der Jagst: Kontrolle des Feiertagsfahrverbotes

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Kirchberg an der Jagst führten am Freitag zwischen 09:30 Uhr und 13 Uhr Kontrollen auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Nürnberg durch und kontrollierten dort am Parkplatz Reußenberg ob das für Lastkraftwagen bestehende Feiertagsfahrverbot eingehalten wird. Im Rahmen dieser Kontrollen wurden 16 Fahrzeuge und 24 Personen kontrolliert, wobei die 5 eingesetzten Polizeibeamten eine Straftat und insgesamt 24 Ordnungswidrigkeiten feststellten. Bei der Straftat handelte es sich um einen Verstoß gegen die Aufenthaltsbestimmungen, die Ordnungswidrigkeiten lassen sich auf 9 Verstöße gegen das Feiertagsfahrverbot, 14 Verstöße gegen die Sozialvorschriften und einen Verstoß gegen gefahrgutrechtliche Vorschriften zurückführen. 9-mal wurde die Weiterfahrt untersagt und insgesamt wurden Sicherheitsleistungen in Höhe von etwa 2300 Euro erhoben.

