PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Anbau brennt - Bewohner bleiben unverletzt

FW-MG: Anbau brennt - Bewohner bleiben unverletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Heyden, 04.10.2025, 23:04 Uhr, Hardenbergstraße (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Anbau gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner bereits eigenständig aus dem Haus gerettet. Glücklicherweise blieben alle unverletzt. Das Gebäude war bereits leicht verraucht, jedoch beschränkte sich das Feuer nur auf den Anbau. Dieses wurde schnell mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr gelöscht. Mithilfe eines Hochleistungslüfters wurde die Wohnung und der Anbau im Anschluss vom Rauch befreit.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, der Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin: Brandoberinspektorin Karin Mrosek

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren