Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Anbau brennt - Bewohner bleiben unverletzt

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach-Heyden, 04.10.2025, 23:04 Uhr, Hardenbergstraße (ots)

In der Nacht wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Anbau gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner bereits eigenständig aus dem Haus gerettet. Glücklicherweise blieben alle unverletzt. Das Gebäude war bereits leicht verraucht, jedoch beschränkte sich das Feuer nur auf den Anbau. Dieses wurde schnell mit einem Trupp unter Atemschutz und einem C-Rohr gelöscht. Mithilfe eines Hochleistungslüfters wurde die Wohnung und der Anbau im Anschluss vom Rauch befreit.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, der Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiterin: Brandoberinspektorin Karin Mrosek

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell