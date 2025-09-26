PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bus die Vorfahrt genommen

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 84-jähriger Mann mit seinem Pkw aus der Humboldtstraße in die Pariser Straße ein. Dabei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Bus. Es kam zum Kollision, bei der beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Durch den Zusammenstoß konnte sich ein Fahrgast, der im Bus stand, nicht mehr auf den Beinen halten und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu, musste aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 1.000 Euro. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:39

    POL-PDKL: Autos immer abschließen

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht zu Donnerstag an mehreren Autos in den Straßen "Sandäcker" und "Sigeloring" zu schaffen gemacht. Zwischen 18 und 7 Uhr durchwühlten sie Pkws und entwendeten diverse Gegenstände wie Sonnenbrillen, Laptop und Bargeld. Bei einem der betroffenen Autos wurde eine Bankkarte entwendet und an einem Zigarettenautomaten eingesetzt. Der Bestohlenen entstand somit ein zusätzlicher Schaden von fast 60 Euro. Alle Wagen waren ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:38

    POL-PDKL: Wer hat den Dacia zerkratzt?

    Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen in der Lauterhofstraße ein Auto zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können. Wie der Fahrzeughalter bei der Polizei meldete, stand sein blauer Dacia von 7.30 bis 8.30 Uhr auf dem Parkplatz des örtlichen Penny-Marktes. In dieser Stunde zerkratzte jemand den Lack des Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren