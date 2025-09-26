Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bus die Vorfahrt genommen

Kaiserslautern (ots)

In der Pariser Straße ist es am Mittwochvormittag zu einem Unfall gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge bog ein 84-jähriger Mann mit seinem Pkw aus der Humboldtstraße in die Pariser Straße ein. Dabei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Bus. Es kam zum Kollision, bei der beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Durch den Zusammenstoß konnte sich ein Fahrgast, der im Bus stand, nicht mehr auf den Beinen halten und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu, musste aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 1.000 Euro. |elz

