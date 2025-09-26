PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Wer hat den Dacia zerkratzt?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen in der Lauterhofstraße ein Auto zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können.

Wie der Fahrzeughalter bei der Polizei meldete, stand sein blauer Dacia von 7.30 bis 8.30 Uhr auf dem Parkplatz des örtlichen Penny-Marktes. In dieser Stunde zerkratzte jemand den Lack des Pkw im Bereich der hinteren Tür und des Kotflügels mutwillig mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

