PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto rollt los und blockiert Fahrbahn

Kaiserslautern (ots)

Ein Pkw, der die Fahrbahn blockiert, wurde der Polizei am Montagmorgen aus der Alex-Müller-Straße gemeldet. Zeugenangaben zufolge hatte sich der VW Golf selbstständig gemacht, war ohne Fahrer losgerollt und erst zum Stillstand gekommen, nachdem er auf der anderen Straßenseite gegen ein geparktes Auto gestoßen war.

Bis zum Eintreffen der ausgerückten Polizeistreife war der andere Wagen bereits weggefahren worden. Ob an dem Fahrzeug ein Schaden entstand, blieb zunächst unklar.

Der VW Golf stand allerdings immer noch auf der Fahrbahn. Die Halterin konnte ermittelt und befragt werden.

Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten später auch zum Besitzer des angestoßenen Autos. Er machte einen Schaden an seinem Fahrzeug geltend. Gegen die mutmaßliche Verantwortliche wird deshalb wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 12:41

    POL-PDKL: Unfälle mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

    Kaiserslautern (ots) - Zwei Verkehrsunfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch gemeldet worden. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise. Eine Anzeige ging von einer Autobesitzerin ein, die ihren Wagen am Vormittag auf dem Messeplatz geparkt hatte. Als die 23-Jährige am frühen Nachmittag wieder zu ihrem Pkw kam, entdeckte sie einen frischen Schaden an der vorderen Stoßstange. Offenbar war ein ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 10:40

    POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in der Moltkestraße

    Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei aus der Moltkestraße gemeldet worden. Hier wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, ein weißer Kia Sportage in Höhe der Hausnummer 46 an der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:45

    POL-PDKL: Diebe brechen in Auto ein

    Kaiserslautern (ots) - Der Inhalt eines Opel Corsa erweckte in einer Tiefgarage am Stiftsplatz die Aufmerksamkeit von Langfingern. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 7:30 Uhr, Zugang zu dem geparkten Wagen und nahmen einen Rucksack an sich. Darin befanden sich unter anderem ein Laptop und weitere Dokumente. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Opel nicht abgeschlossen war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren