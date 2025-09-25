Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto rollt los und blockiert Fahrbahn

Kaiserslautern (ots)

Ein Pkw, der die Fahrbahn blockiert, wurde der Polizei am Montagmorgen aus der Alex-Müller-Straße gemeldet. Zeugenangaben zufolge hatte sich der VW Golf selbstständig gemacht, war ohne Fahrer losgerollt und erst zum Stillstand gekommen, nachdem er auf der anderen Straßenseite gegen ein geparktes Auto gestoßen war.

Bis zum Eintreffen der ausgerückten Polizeistreife war der andere Wagen bereits weggefahren worden. Ob an dem Fahrzeug ein Schaden entstand, blieb zunächst unklar.

Der VW Golf stand allerdings immer noch auf der Fahrbahn. Die Halterin konnte ermittelt und befragt werden.

Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten später auch zum Besitzer des angestoßenen Autos. Er machte einen Schaden an seinem Fahrzeug geltend. Gegen die mutmaßliche Verantwortliche wird deshalb wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell