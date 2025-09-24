Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe brechen in Auto ein

Kaiserslautern (ots)

Der Inhalt eines Opel Corsa erweckte in einer Tiefgarage am Stiftsplatz die Aufmerksamkeit von Langfingern. Die Täter verschafften sich zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 7:30 Uhr, Zugang zu dem geparkten Wagen und nahmen einen Rucksack an sich. Darin befanden sich unter anderem ein Laptop und weitere Dokumente. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Opel nicht abgeschlossen war. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 beim "Altstadtrevier" zu melden. Die Ermittlungen dauern an. |kfa

