Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrt missachtet

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls rückten Einsatzkräfte am Dienstagmorgen in die Katzweilerstraße aus. Nach bisherigen Ermittlungen wollte eine 66-jährige Frau mit ihrem Toyota Corolla von der Sonnenstraße in die Katzweilerstraße in Richtung Kaiserslautern abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Kia Sportage. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 13-jährige Beifahrerin im Toyota sowie der Fahrer und eine Beifahrerin des Kia klagten über Schmerzen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Zur weiteren Abklärung wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell