Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall in der Pariser Straße

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich in der Pariser Straße ein Verkehrsunfall. Bisherigen Ermittlungen zufolge, wollte eine 47-jährige Frau gegen 18:40 Uhr mit ihrem Seat Arona nach links in die Hermann-Gehlen-Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Audi A4. Es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden an den Pkws wird auf circa 18.000 Euro geschätzt. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 23.09.2025 – 12:45

    POL-PDKL: Frau greift Rettungsdienst an

    Kaiserslautern (ots) - Eine Stadtbewohnerin sorgte am späten Montagnachmittag für Aufsehen in der Pariser Straße. Die Frau war gegen 17:15 Uhr in der Nähe einer Tankstelle mit ihrem Sohn unterwegs, als Passanten und die Besatzung eines Rettungswagens auf die stark alkoholisierte Frau aufmerksam wurden. Um abzuklären, ob sie sich in einer Notlage befand, sprachen die Sanitäter die 38-Jährige an. Die Frau reagierte ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:32

    POL-PDKL: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

    Kaiserslautern (ots) - Glück hatte ein Stadtbewohner am Montagabend in der Logenstraße. Polizeibeamte konnten von der Wache aus beobachten, wie ein Mann gegen 20 Uhr mehrfach versuchte, auf einen Elektroroller zu steigen und diesen zu starten. Noch bevor es ihm gelang, sprachen die Polizisten den 52-Jährigen an. Hier bemerkten sie direkt, dass der Mann stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab ...

    mehr
