Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Verkehrsunfall in der Pariser Straße
Kaiserslautern (ots)
Am Dienstagabend ereignete sich in der Pariser Straße ein Verkehrsunfall. Bisherigen Ermittlungen zufolge, wollte eine 47-jährige Frau gegen 18:40 Uhr mit ihrem Seat Arona nach links in die Hermann-Gehlen-Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Audi A4. Es kam zur Kollision. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Schaden an den Pkws wird auf circa 18.000 Euro geschätzt. |elz
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell