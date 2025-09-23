PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursacht

POL-PDKL: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursacht
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Kaiserslautern (ots)

Rettungskräfte rückten am Montagabend in die Pariser Straße aus, da es dort zu einem Unfall kam. Ein 39-Jähriger war gegen 18:30 Uhr von der Bundesstraße 270 gekommen und in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit verlor der Mann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen ein Straßenschild. Das Verkehrszeichen wurde aus dem Boden gerissen und beschädigt. An dem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Autofahrer einen Wert von 1,27 Promille. Gegenüber den Polizisten gab er an, Cannabispatient zu sein. Eine entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über den Betäubungsmittelkonsum des Mannes geben. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt, zudem muss er sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 12:32

    POL-PDKL: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrt

    Kaiserslautern (ots) - Glück hatte ein Stadtbewohner am Montagabend in der Logenstraße. Polizeibeamte konnten von der Wache aus beobachten, wie ein Mann gegen 20 Uhr mehrfach versuchte, auf einen Elektroroller zu steigen und diesen zu starten. Noch bevor es ihm gelang, sprachen die Polizisten den 52-Jährigen an. Hier bemerkten sie direkt, dass der Mann stark dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:32

    POL-PDKL: Passanten angepöbelt

    Kaiserslautern (ots) - Passanten riefen am Montagabend in der Schneiderstraße die Polizei. Der Grund: Ein Mann hatte mehrere Personen belästigt und angepöbelt. Eine Polizeistreife traf den unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Störenfried gegen 21 Uhr in besagter Straße an und kontrollierte ihn. Da er sich wenig einsichtig zeigte, sprachen die Ordnungshüter dem 26-Jährigen einen Platzverweis für die Altstadt aus, dem der Mann auch nachkam. |kfa Kontaktdaten ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 12:31

    POL-PDKL: Bei Unfall verletzt

    Sembach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Autofahrer wurde am Montagmorgen bei einem sogenannten Alleinunfall leicht verletzt. Hierzu kam es, als der 31-Jährige gegen 6:50 Uhr mit seinem Pkw von der Autobahn 6 kommend in Fahrtrichtung Williams Road unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Straße ab. Dort kollidierte das Auto mit einer Betonbarriere und einem Verkehrsschild. Der BMW war nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren