Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss verursacht

Kaiserslautern (ots)

Rettungskräfte rückten am Montagabend in die Pariser Straße aus, da es dort zu einem Unfall kam. Ein 39-Jähriger war gegen 18:30 Uhr von der Bundesstraße 270 gekommen und in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit verlor der Mann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen ein Straßenschild. Das Verkehrszeichen wurde aus dem Boden gerissen und beschädigt. An dem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 39-Jährige blieb unverletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem Autofahrer einen Wert von 1,27 Promille. Gegenüber den Polizisten gab er an, Cannabispatient zu sein. Eine entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über den Betäubungsmittelkonsum des Mannes geben. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde sichergestellt, zudem muss er sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten. |kfa

