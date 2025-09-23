PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau greift Rettungsdienst an

Kaiserslautern (ots)

Eine Stadtbewohnerin sorgte am späten Montagnachmittag für Aufsehen in der Pariser Straße. Die Frau war gegen 17:15 Uhr in der Nähe einer Tankstelle mit ihrem Sohn unterwegs, als Passanten und die Besatzung eines Rettungswagens auf die stark alkoholisierte Frau aufmerksam wurden. Um abzuklären, ob sie sich in einer Notlage befand, sprachen die Sanitäter die 38-Jährige an. Die Frau reagierte auf die Hilfe aber anders als erwartet und griff die Rettungssanitäterin an, wobei es zu einer Rangelei kam. Hierbei biss die 38-Jährige der Ersthelferin in den Arm, beleidigte sie und küsste sie gegen ihren Willen auf den Mund. Die hinzugerufene Polizeistreife überwältigte die Angreiferin und legte ihr Handschellen an. Während die Mutter mit zur Dienststelle genommen wurde, kümmerten sich Mitarbeiter der Stadt um den achtjährigen Sohn. Auf die 38-Jährige kommen jetzt Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung, Körperverletzung und sexueller Belästigung zu. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde sie in eine Fachklinik gebracht. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

