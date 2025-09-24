Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen in der Kaiserstraße einen Motorradfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Autofahrer gegen 6.40 Uhr mit seinem Pkw nach links in die Straße "An der Heide" abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende Motorrad. Es kam zur Kollision, bei der der Kradfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Anschließend verließen die Insassen des Pkw zunächst die Unfallstelle. Erst im Verlauf der Unfallaufnahme durch die Polizei kam ein 60-jähriger Mann an die Unfallstelle und gab sich als Fahrer zu erkennen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Unfallflucht und der fahrlässigen Körperverletzung zu. Die weiteren Insassen des Pkws konnten im Nachgang identifiziert werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 8.000 Euro. |elz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell