Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Freudiges Ereignis auf der Autobahn 29 in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Ein freudiges Ereignis hat am Freitag, 12. September 2025, gegen 09:30 Uhr, auf der Autobahn 29 zu einer kurzzeitigen Sperrung der Anschlussstelle Wardenburg geführt.

Ein 36-jähriger Mann aus Wildeshausen war zusammen mit seiner hochschwangeren, in den Wehen liegenden Frau auf dem Weg ins Krankenhaus. Als sie an der Anschlussstelle Wardenburg auf die Autobahn 29 in Richtung Oldenburg auffuhren, teilte die 33-Jährige ihrem Mann mit, dass sie es nicht mehr bis ins Krankenhaus schaffen werden. Kurz nachdem der Mann das Auto auf der Grünfläche in der Auffahrt gestoppt hatte, erblickte die gemeinsame Tochter das Licht der Welt.

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei Ahlhorn und der Polizeistation Wardenburg sperrten für eine kurze Zeit die Auffahrt, um den eintreffenden Rettungskräften ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen. Tochter, Mutter und Vater sind wohlauf.

Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch gratuliert zum Familienzuwachs und wünscht für die Zukunft alles Gute.

