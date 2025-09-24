PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gruppe kassiert Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Weil sie sich in einem Parkhaus am Altenhof aufhielten, müssen sich eine Gruppe aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen jetzt strafrechtlich verantworten. Denn, obwohl gegen die fünf Personen im Alter zwischen 15 und 22 Jahren ein Hausverbot bestand, hielten sie sich am Dienstagmittag in der Tiefgarage auf. Eine Polizeistreife erteilte den jungen Leuten einen Platzverweis bis 22 Uhr am Abend. Da sich vier von ihnen kurz darauf erneut in der Stadt aufhielten, nahm die Polizei das Quartett in Gewahrsam und übergab sie den Erziehungsberechtigten. Neben dem Verdacht des Hausfriedensbruchs wurde gegen die vier zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

