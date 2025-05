Polizei Hamburg

POL-HH: 250520-2. Zeugenaufruf nach zwei Raubdelikten in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 19.05.2025, 12:37 Uhr 19.05.2025, 12:40 Uhr

Tatorte: Hamburg-Harburg, Baererstraße (Friedhofsgelände) Hamburg-Harburg, Baererstraße / Maretstraße

Gestern Mittag hat ein derzeit Unbekannter im Stadtteil Harburg eine 20-jährige Frau überfallen und deren Auto entwendet. Zuvor soll der Räuber versucht haben, einen 14-Jährigen zu überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernates (LKA 184) zufolge befand sich der 14-jährige Junge auf dem Harburger Friedhofsgelände, als er von dem Unbekannten angesprochen und mit einem Messer bedrohte wurde. Dieser forderte ihn zur Herausgabe seiner Tasche auf und flüchtete dann ohne Beute in Richtung Maretstraße.

Einen Augenblick später bedrohte an der Ecke Baererstraße / Maretstraße mutmaßlich derselbe Mann unter anderem mit einer Spritze die in ihrem BMW 316 wartende 20-Jährige durch die geöffnete Seitenscheibe. Nachdem die Frau das Auto nach Aufforderung verlassen hatte, flüchtete der Räuber mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, welche nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen oder zum Auffinden des weißen Pkw führten.

Der Gesuchte wird übereinstimmend beschrieben:

- männlich

- 30 - 35 Jahre alt

- "südosteuropäisches" Erscheinungsbild

- ungepflegtes Äußeres

- bekleidet mit einer dunklen Jacke

- führte einen Rucksack mit sich

Beamtinnen und Beamte des LKA 184 übernahmen die Ermittlungen, diese dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen oder das entwendete Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

