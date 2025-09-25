Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht in der Moltkestraße

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei aus der Moltkestraße gemeldet worden. Hier wurde in der Zeit zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, ein weißer Kia Sportage in Höhe der Hausnummer 46 an der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

