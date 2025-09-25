Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfälle mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Zwei Verkehrsunfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am Mittwoch gemeldet worden. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise.

Eine Anzeige ging von einer Autobesitzerin ein, die ihren Wagen am Vormittag auf dem Messeplatz geparkt hatte. Als die 23-Jährige am frühen Nachmittag wieder zu ihrem Pkw kam, entdeckte sie einen frischen Schaden an der vorderen Stoßstange. Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den Mercedes-Benz gestoßen. Zeugen, die zwischen 7.20 und 13.40 Uhr ein Rangiermanöver beobachtet haben und Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.

Bereits vor ein paar Tagen wurde in der Wilhelmstraße ein geparkter Mercedes-Benz von einem Unbekannten beschädigt. Wie der Fahrzeughalter erst jetzt mitteilte, wurde sein Pkw vermutlich in der Zeit zwischen Mittwoch (17.09.), 17 Uhr, und Freitag (18.09.), 18.25 Uhr, im Vorbeifahren am Heck gerammt. Der Verantwortliche machte sich aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden. Zurück blieb - allein am Mercedes - ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Am Verursacherfahrzeug dürfte ebenfalls ein Schaden erkennbar sein - vermutlich vorne rechts. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 entgegen. |cri

