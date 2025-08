Hauptzollamt Osnabrück

HZA-OS: Tag der offenen Tür am 26. September 2025 beim Zollamt in Lingen

Osnabrück (ots)

Am 26. September 2025 veranstaltet das Zollamt in Lingen von 15:00 bis 18:00 Uhr einen Tag der offenen Tür und lädt hierzu alle Berufsstarter oder Quereinsteiger ein, die sich über die Berufsaussichten im Zolldienst des Bundes informieren möchten. Der Zoll ist heute eine moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes, deren Tätigkeitsspektrum von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. In ganz Deutschland sind mehr als 48.000 Zöllnerinnen und Zöllner für die Sicherung der Staatsfinanzen, den Schutz der Sozialsysteme sowie den Umwelt- und Verbraucherschutz zuständig. Für all diejenigen, die kurz vor dem erfolgreichen Realschulabschluss oder Abitur stehen oder vielleicht beruflich noch einmal neu durchstarten wollen, besteht am Freitag den 26. September 2025 die Möglichkeit, sich umfassend vor Ort über das abwechslungsreiche Aufgabenspektrum des Zolls zu informieren. Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist zwingend eine Anmeldung per Mail an

presse.hza-osnabrueck@zoll.bund.de

erforderlich.

Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigung mit weiteren Informationen.

