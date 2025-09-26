PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zu schnell auf nasser Fahrbahn

POL-PDKL: Zu schnell auf nasser Fahrbahn
  • Bild-Infos
  • Download

Kreimbach-Kaulbach/Olsbrücken (ots)

Vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ist es am Donnerstagnachmittag auf der B270 zu einem Unfall gekommen. Gegen 17.30 Uhr kollidierten zwischen Kreimbach- Kaulbach und Olsbrücken zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Beide Fahrer wurden dabei verletzt.

Das Unglück nahm seinen Lauf, als ein 20-jähriger Autofahrer auf seinem Weg in Richtung Olsbrücken bei Regen in einer Kurve ins Schlingern geriet und die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Der junge Mann versuchte zwar noch gegenzulenken, prallte aber gegen die Schutzplanke. Von dort wurde der Audi A3 zurückgeschleudert und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Peugeot 206 einer 56-jährigen Frau zusammenstieß.

Sowohl der Unfallverursacher als auch die Peugeot-Fahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Am Audi und am Peugeot dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die B270 war im betroffenen Streckenabschnitt für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

