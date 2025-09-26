PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos immer abschließen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Donnerstag an mehreren Autos in den Straßen "Sandäcker" und "Sigeloring" zu schaffen gemacht. Zwischen 18 und 7 Uhr durchwühlten sie Pkws und entwendeten diverse Gegenstände wie Sonnenbrillen, Laptop und Bargeld. Bei einem der betroffenen Autos wurde eine Bankkarte entwendet und an einem Zigarettenautomaten eingesetzt. Der Bestohlenen entstand somit ein zusätzlicher Schaden von fast 60 Euro. Alle Wagen waren nicht abgeschlossen. Deshalb: Autos unbedingt immer verschließen - egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird! Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der 0631-369 14299 bei der Polizei zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

