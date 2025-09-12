PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ST: Ochtrup, schwerer Verkehrsunfall auf der B54, drei Verletzte

Ochtrup (ots)

Auf der B54 bei Ochtrup hat sich am Freitagmittag (12.09.25) gegen 11.40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Person wurde schwer verletzt. Die B54 musste gesperrt werden.

Ein 71-jähriger Autofahrer aus Duisburg fuhr mit einem silberfarbenen Kia auf der Bundesstraße aus Richtung Gronau kommend in Richtung Münster. Offenbar war der Mann in die für ihn falsche Fahrtrichtung unterwegs. Kurz hinter dem Kreuz B54/A31 wendete er seinen Wagen auf der Bundesstraße. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem schwarzen Mercedes eines 42-Autofahrers aus Steinfurt, der ebenfalls aus Gronau kommend in Richtung Münster unterwegs war.

Der 71-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der 42-jährige Autofahrer und seine 42-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gefahren.

Die B54 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die Versorgung der Verletzten gesperrt werden. Ab etwa 14.00 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Gronau wieder fließen. In Richtung Münster wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Diese Einspurigkeit dauert weiter an.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz. Die am Unfall beteiligten Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

