Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Öffentlichkeitsfahndung

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gärtnerei in Ibbenbüren suchen wir die zwei Tatverdächtigen jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos.

Die Tatverdächtigen haben Ende April eine Fensterscheibe zu den Geschäftsräumen der Gärtnerei eingeworfen. In den Räumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld.

Wer Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/180174

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 12:53

    POL-ST: Westerkappeln, drei Rennradfahrer kollidieren, alle verletzt

    Westerkappeln (ots) - Am Mittwochabend (10.09.) hat sich gegen 18.35 Uhr auf dem Sloopsteinweg in Höhe Hausnummer 5 ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Radfahrern ereignet. Ein 71-Jähriger und ein 56-Jähriger, beide aus Mettingen, führten eine Gruppe von insgesamt fünf Rennradfahrern an. Sie fuhren auf dem Sloopsteinweg in Richtung Wersener Holz. ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 10:26

    POL-ST: Ibbenbüren, Brand in Wohnung, zwei Personen leicht verletzt

    Ibbenbüren (ots) - Bei einem Brand in einer Wohnung an der Stralsunder Straße in Püsselbüren ist in der Nacht zu Donnerstag (11.09.25) eine Person leicht verletzt worden. Gegen 03.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, waren eine starke Rauchentwicklung und vereinzelte Flammen zu erkennen. Die Feuerwehr war bereits vor Ort und ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 09:24

    POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Rohbau, Zeugen gesucht

    Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Montag (08.09.), 23.00 Uhr und Dienstag (09.09.), 08.00 Uhr sind Unbekannte in einen Rohbau an der Gildestraße, kurz vor der Straße Dörnebrink eingebrochen. Die Täter hebelten ersten Ermittlungen zufolge ein Fenster auf. Aus dem Gebäude wurde eine Drohne gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, die Polizei in Ibbenbüren ...

    mehr
