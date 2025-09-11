Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Öffentlichkeitsfahndung

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gärtnerei in Ibbenbüren suchen wir die zwei Tatverdächtigen jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos.

Die Tatverdächtigen haben Ende April eine Fensterscheibe zu den Geschäftsräumen der Gärtnerei eingeworfen. In den Räumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld.

Wer Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/180174

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell