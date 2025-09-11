Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, drei Rennradfahrer kollidieren, alle verletzt

Westerkappeln (ots)

Am Mittwochabend (10.09.) hat sich gegen 18.35 Uhr auf dem Sloopsteinweg in Höhe Hausnummer 5 ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Radfahrern ereignet.

Ein 71-Jähriger und ein 56-Jähriger, beide aus Mettingen, führten eine Gruppe von insgesamt fünf Rennradfahrern an. Sie fuhren auf dem Sloopsteinweg in Richtung Wersener Holz.

Ersten Erkenntnissen zufolge verriss der 71-jährige Mettinger aufgrund einer Bodenwelle sein Lenkrad und kollidierte mit dem neben ihm fahrenden 56-Jährigen. Die beiden stürzten zu Boden und verletzten sich dabei schwer.

Ein dritter Rennradfahrer aus der Gruppe konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den beiden. Der 54-jährige Mann aus Mettingen verletzte sich dabei leicht.

Die anderen zwei konnten rechtzeitig ausweichen. Zwei Rettungswagen brachten die schwer Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.300 Euro geschätzt.

