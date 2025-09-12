PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zwei Männer dringen in Getränkelager ein - und trinken dort Bier

Rheine (ots)

In der Nacht zu Freitag (12.09.25) sind zwei Täter in ein Getränkelager eines Supermarkts eingedrungen - um dort Bier zu trinken.

Die Polizei wurde gegen 02.45 Uhr zu dem Supermarkt am Kardinal-Galen-Ring gerufen. Dort sollten sich zwei Unbekannte im außenliegenden Lager aufhalten und an den Biervorräten bedienen. Vor Ort trafen die Beamten tatsächlich in der Pausenecke der Mitarbeiter des Supermarkts auf die beiden Männer. Offenbar waren diese über den Metallzaun des Lagers geklettert. Bei dem Versuch, an die Bierflaschen zu gelangen, beschädigten die Beschuldigten mehrere volle Getränkekisten.

Die Polizeibeamten nahmen die Personalien auf. Es handelt sich um einen 26-Jährigen und einen 30-Jährigen, beide aus Rheine. Der kleine Bierausflug war keine so gute Idee: Gegen die Männer wurde eine Strafanzeige gefertigt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 12:01

    POL-ST: Emsdetten, falscher Microsoft-Mitarbeiter

    Emsdetten (ots) - Ein 63-Jähriger aus Emsdetten ist am Donnerstagnachmittag (11.09.25) Opfer eines Computerbetrugs geworden. Auf seinem Laptop tauchte eine Mitteilung auf - angeblich von Microsoft. Es wurde behauptet, dass der Laptop gehackt worden sei. Der Geschädigte rief daraufhin die Telefonnummer an, die auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Der 63-Jährige gab seinen Laptop für den Anrufer frei. Außerdem gab er ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 15:24

    POL-ST: Ibbenbüren, Öffentlichkeitsfahndung

    Ibbenbüren (ots) - Nach einem Einbruch in eine Gärtnerei in Ibbenbüren suchen wir die zwei Tatverdächtigen jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos. Die Tatverdächtigen haben Ende April eine Fensterscheibe zu den Geschäftsräumen der Gärtnerei eingeworfen. In den Räumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Wer Hinweise zu den abgebildeten Tatverdächtigen geben kann, ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 12:53

    POL-ST: Westerkappeln, drei Rennradfahrer kollidieren, alle verletzt

    Westerkappeln (ots) - Am Mittwochabend (10.09.) hat sich gegen 18.35 Uhr auf dem Sloopsteinweg in Höhe Hausnummer 5 ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Radfahrern ereignet. Ein 71-Jähriger und ein 56-Jähriger, beide aus Mettingen, führten eine Gruppe von insgesamt fünf Rennradfahrern an. Sie fuhren auf dem Sloopsteinweg in Richtung Wersener Holz. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren