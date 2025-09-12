Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zwei Männer dringen in Getränkelager ein - und trinken dort Bier

Rheine (ots)

In der Nacht zu Freitag (12.09.25) sind zwei Täter in ein Getränkelager eines Supermarkts eingedrungen - um dort Bier zu trinken.

Die Polizei wurde gegen 02.45 Uhr zu dem Supermarkt am Kardinal-Galen-Ring gerufen. Dort sollten sich zwei Unbekannte im außenliegenden Lager aufhalten und an den Biervorräten bedienen. Vor Ort trafen die Beamten tatsächlich in der Pausenecke der Mitarbeiter des Supermarkts auf die beiden Männer. Offenbar waren diese über den Metallzaun des Lagers geklettert. Bei dem Versuch, an die Bierflaschen zu gelangen, beschädigten die Beschuldigten mehrere volle Getränkekisten.

Die Polizeibeamten nahmen die Personalien auf. Es handelt sich um einen 26-Jährigen und einen 30-Jährigen, beide aus Rheine. Der kleine Bierausflug war keine so gute Idee: Gegen die Männer wurde eine Strafanzeige gefertigt. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell