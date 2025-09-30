Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich

Mönchengladbach - Bonnenbroich / Geneicken, 29.09.2025, 22:59 Uhr, Dohler (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr Mönchengladbach um 22:59 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dohler Straße alarmiert. Gemeldet war ein Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei dem sich eines der Fahrzeuge überschlagen hatte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Zwei Pkw waren aus bislang ungeklärter Ursache kollidiert, wobei eines der Fahrzeuge auf dem Dach zum Liegen kam.

In jedem der beteiligten Fahrzeuge befand sich jeweils eine Person. Glücklicherweise konnten beide ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen. Sie wurden umgehend durch den Rettungsdienst (Rettungswagen und Notarzt) untersucht und medizinisch erstversorgt. Eine Person wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus transportiert, die zweite Person verblieb an der Unfallstelle.

Die Aufgaben der Feuerwehr beschränkten sich auf die Absicherung der Unfallstelle; technische Rettungsmaßnahmen waren nicht erforderlich.

Für die Dauer des Einsatzes kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur weiteren Unfallursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), drei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Keuter, Brandoberinspektor Stephan Wawer (Zugführer in Ausbildung)

