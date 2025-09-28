Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kellerbrand mit einem Verletzten

Mönchengladbach-Mülfort, 28.09.2025, 13:52 Uhr, Römerstraße (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Flur verraucht, ein paar Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Ein Bewohner atmete dabei eine größere Menge Rauch ein. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus transportiert.

Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz lokalisiert und gelöscht. Währenddessen kontrollierte ein weiterer Trupp den Treppenraum. Dieser wurde zeitgleich belüftet, um ihn von Rauch zu befreien. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Keller ebenfalls belüftet. Strom und Gas wurden durch den Energieversorger abgestellt. Die Bewohner konnten nach den abgeschlossenen Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der FRW II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und der Bereitschaftsdienst der NEW´.

Einsatzleiterin: Brandoberinspektorin Karin Mrosek

