PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Kellerbrand mit einem Verletzten

FW-MG: Kellerbrand mit einem Verletzten
  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Mülfort, 28.09.2025, 13:52 Uhr, Römerstraße (ots)

Am heutigen Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Kellerbrand gerufen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Flur verraucht, ein paar Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen. Ein Bewohner atmete dabei eine größere Menge Rauch ein. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und ins Krankenhaus transportiert.

Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz lokalisiert und gelöscht. Währenddessen kontrollierte ein weiterer Trupp den Treppenraum. Dieser wurde zeitgleich belüftet, um ihn von Rauch zu befreien. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde der Keller ebenfalls belüftet. Strom und Gas wurden durch den Energieversorger abgestellt. Die Bewohner konnten nach den abgeschlossenen Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Löschfahrzeug der FRW II (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr und der Bereitschaftsdienst der NEW´.

Einsatzleiterin: Brandoberinspektorin Karin Mrosek

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Feuerwehr Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren