Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Frontalzusammenstoß - Zwei Leichtverletze

Mönchengladbach - Waldhausen, 16:46 Uhr, Monschauer Straße (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Monschauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw kollidierten frontal miteinander. Die Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt.

Ersthelfer setzten umgehend den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Die Leitstelle der Feuerwehr Mönchengladbach alarmierte daraufhin die erforderlichen Einsatzkräfte. Beide Fahrzeuginsassen konnten glücklicherweise ihre Fahrzeuge vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsmittel ab. Die beiden leicht verletzten Fahrzeuginsassen wurden von einem Notarzt gesichtet und anschließend mit zwei Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Monschauer Straße im Bereich der Unfallstelle vollständig durch die Polizei gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter. Brandamtmann Andreas Jäger

