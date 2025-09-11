Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zugunfall bei Bauarbeiten im Gleisbett

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach - Rheydt, 11.09.2025, 01:16 Uhr, Bahnhof Rheydt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag rückte die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem Zugunfall am Bahnhof Rheydt aus. Dort wurde ein Arbeiter von einem einfahrenden Zug erfasst und schwer verletzt. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Gleisbett gerettet. Der Zugführer und mehrere anwesende Personen wurden zudem durch den Rettungsdienst und einen Notfallseelsorger betreut.

Die Bahnstrecke wurde für die Dauer der Einsatzmaßnahmen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, der Rüstwagen und der Abrollbehälter Bahn/Bau des Technik- und Logistikzentrum (Holt) sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandoberinspektorin Karin Mrosek und Brandoberinspektoranwärter Simon Wolter

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell