Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Uedding, 23.09.2025, 18:34 Uhr , Hülserbleck (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Straße Hülserbleck alarmiert. Laut Meldung war es zu einem Brandereignis in der Dachgeschosswohnung eines Hauses gekommen.

Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits verlassen.

Der Brand wurde von einem Trupp unter Pressluftatmern mittels eines C-Rohrs gelöscht. Durch den Einsatz eines Rauchschutzvorhangs und eines Hochleistungslüfters konnte die Rauchausbreitung innerhalb des Gebäudes effektiv verhindert werden.

Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde leicht verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren die Kräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, eine Komponente zur Einsatzstellenhygiene des Technik und Logistikzentrums, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Alexander Flügel

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell