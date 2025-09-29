Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Wohnungsbrand schnell gelöscht - Nachbarin vorsorglich im Krankenhaus

Mönchengladbach- Rheydt, 29.09.2025, 15:23 Uhr, Wilhelm-Strater-Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag um 15:23 Uhr wurde die Feuerwehr Mönchengladbach zu einem gemeldeten Wohnungsbrand alarmiert. Eine aufmerksame Nachbarin hatte Rauch aus einer Wohnung bemerkt, über den Notruf die Feuerwehr verständigt und gleichzeitig weitere Anwohner gewarnt. Dabei atmete sie Rauchgase ein und wurde anschließend vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus der betroffenen Wohnung. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch eine Person in den Räumen befindet, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Ein weiterer Trupp kontrollierte den Treppenraum. Eine Person wurde in der Wohnung jedoch nicht angetroffen. Das Feuer selbst konnte schnell lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss erfolgten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen, um die Wohnung vom Brandrauch zu befreien. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz sowie der Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandamtmann Alexander Keuter und Brandoberinspektor Stephan Wawer (Zugführer in Ausbildung).

