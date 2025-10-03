Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand in Verkaufsgeschäft schnell gelöscht - keine Verletzten

Mönchengladbach-Gladbach,03.10.2025, 04:20 Uhr, Waldhausener Straße (ots)

Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr zur Waldhausener Straße alarmiert. Gemeldet war ein Brand in einem kleinen Verkaufsgeschäft sowie ein verrauchter Treppenraum des angrenzenden Mehrfamilienhauses.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der Treppenraum glücklicherweise nicht betroffen war. Die Einsatzkräfte leiteten sofort die Brandbekämpfung ein. Ein Trupp unter Atemschutz brachte das Feuer mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle und konnte den Brand vollständig löschen.

Im Anschluss erfolgte die Entrauchung des Geschäftes mithilfe eines Hochleistungslüfters, die sich etwas langwieriger gestaltete. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache I (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jonas Günther

