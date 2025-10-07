Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Küchenbrand und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Untermünkheim: Küchenbrand

Am Montagabend gegen 17:15 Uhr vergaß ein 20-jähriger Mann sein Essen auf dem Herd einer Wohnung in der Hohenloher Straße. Dieses fing Feuer, weshalb es in der Küche zum Brand kam. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Der 20-Jährige wurde durch das Feuer leicht verletzt und kam zur Behandlung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montagmorgen gegen 06:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Radfahrer die Crailsheimer Straße. An einer dortigen Baustelle kam der 27-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Ford-Fahrer. Durch den Unfall wurde der 27-Jährige schwer verletzt und kam zur Behandlung in eine Klinik.

