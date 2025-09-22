PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall im Kreuzungsbereich

Wuppertal (ots)

Am 20.09.2025, gegen 17:35 Uhr, kam es auf der Kreuzung Horather 
Straße und Nordrather Straße zu einem Unfall zweier Pkw.

Ein 72-jähriger Mann fuhr mit seinem Opel Corsa die Horather Straße 
in Richtung Ibacher Mühle, als nach bisherigen Ermittlungen 
unvermittelt im Kreuzungsbereich ein VW Golf aus der Nordrather 
Straße herausfuhr. Bei der Karambolage auf der Kreuzung wurden der 
VW-Fahrer sowie der Beifahrer (25) schwer verletzt. Der 72-Jährige 
und seine Beifahrerin (65) wurden leicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte alle vier in Krankenhäuser.

Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

