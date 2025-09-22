Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall im Kreuzungsbereich

Wuppertal (ots)

Am 20.09.2025, gegen 17:35 Uhr, kam es auf der Kreuzung Horather Straße und Nordrather Straße zu einem Unfall zweier Pkw. Ein 72-jähriger Mann fuhr mit seinem Opel Corsa die Horather Straße in Richtung Ibacher Mühle, als nach bisherigen Ermittlungen unvermittelt im Kreuzungsbereich ein VW Golf aus der Nordrather Straße herausfuhr. Bei der Karambolage auf der Kreuzung wurden der VW-Fahrer sowie der Beifahrer (25) schwer verletzt. Der 72-Jährige und seine Beifahrerin (65) wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle vier in Krankenhäuser. Der Sachschaden liegt bei circa 20.000 Euro.

