Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gebäudebrand, Unfälle, Einbruch, Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Murrhardt: Gebäudebrand

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:15 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in die Straße Kieselhof aus. Bei Eintreffen befand sich der Dachstuhl des Gebäudes, welches für Seminare und andere Veranstaltungen genutzt wird, in Vollbrand. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern derzeit noch an. Nach ersten Schätzungen ist von einem Gesamtschaden von mindestens 350.000 Euro auszugehen. Die Brandursache ist noch unklar. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Fellbach: Pedale verwechselt

Eine 74 Jahre alte VW-Fahrerin wollte am Montag gegen 12:45 Uhr auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße in eine Parklücke einfahren und verwechselte hierbei das Brems- mit dem Gaspedal. Anschließend überfuhr sie einen Bordstein und kollidierte mit einem Renault. Dieser wurde noch auf einen geparkten Mercedes aufgeschoben. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt 7500 Euro geschätzt.

Fellbach: Einbruch

Zwischen Donnerstagmorgen und Montagnachmittag verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zugang zu einem Wohnhaus in der Ziegelstraße und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Was von den Einbrechern gestohlen wurde, ist bislang noch unbekannt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Backnang-Waldrems: Auffahrunfall

Eine 47 Jahre alte BMW-Fahrerin befuhr am Montag gegen 15:20 Uhr die B14 in Richtung Backnang auf dem linken Fahrstreifen. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende 18-jährige Seat-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Oppenweiler: Pedelec gestohlen

Am Montag zwischen 6:30 Uhr und 17:30 Uhr wurde am Bahnhofsplatz ein Pedelec im Wert von rund 3500 Euro gestohlen. Das Trekkingrad vom Hersteller Ideal in der Farbe Titan-matt war mit einem Faltschloss gesichert, dieses wurde ebenfalls entwendet. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

