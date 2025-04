POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Dringend Tatverdächtiger wegen besonders schwerem Fall des Betruges in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots) - Sibbesse (neu) - In den frühen Morgenstunden des 02.04.2025 (ca. 04:55 Uhr Brandentdeckung), kam es zu einem Mülltonnenbrand in der Hauptstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet mindestens eine Mülltonne in Brand. Diese stand in einem Hinterhof in unmittelbarer Nähe zur Hauswand des Zweifamilienhauses, aber abseits der Straße und eigentlich unzugänglich für den üblichen ...

