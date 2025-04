Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mülltonnenbrand in Sibbesse

Hildesheim (ots)

Sibbesse (neu) - In den frühen Morgenstunden des 02.04.2025 (ca. 04:55 Uhr Brandentdeckung), kam es zu einem Mülltonnenbrand in der Hauptstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet mindestens eine Mülltonne in Brand. Diese stand in einem Hinterhof in unmittelbarer Nähe zur Hauswand des Zweifamilienhauses, aber abseits der Straße und eigentlich unzugänglich für den üblichen Fußgängerverkehr. Durch den Brand wurden alle vier in Reihe abgestellten Mülltonnen zerstört, die Hauswand litt durch Rußauftragung und zwei Fenster wurden durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Sibbesse konnte den Brand zeitnah löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell