Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Gegen Leitplanke geprallt

Aalen (ots)

Ein 18-jähriger Toyota-Fahrer wollte am Montagabend kurz vor 20:00 Uhr an der Anschlussstelle Schorndorf-West auf die B29 in Richtung Stuttgart auffahren. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er gegen die Leitplanke prallte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

