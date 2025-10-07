PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Ilshofen: Von Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagvormittag gegen 08:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Renault-Fahrer die K2542 bei Leofels. Als ein Tier die Fahrbahn querte, versuchte er auszuweichen und geriet mit seinem Fahrzeug dadurch ins Schleudern. Der 20-Jährige kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Funkmast. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren