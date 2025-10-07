POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen
Aalen (ots)
Ilshofen: Von Fahrbahn abgekommen
Am Dienstagvormittag gegen 08:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Renault-Fahrer die K2542 bei Leofels. Als ein Tier die Fahrbahn querte, versuchte er auszuweichen und geriet mit seinem Fahrzeug dadurch ins Schleudern. Der 20-Jährige kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Funkmast. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.
