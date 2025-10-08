Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Einbruch - Kupferdiebstahl - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Aalen (ots)

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Eine 25-jährige Fiat-Fahrerin missachtete am Dienstag gegen 10:50 Uhr an der Einmündung Buchhaldenstraße / Beethovenstraße die Vorfahrt einer 73 Jahre alten Mercedes-Fahrerin und verursachte dadurch eine Kollision zwischen den beiden Pkw. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro, verletzt wurde zum Glück niemand.

Waiblingen: In Wohnhaus eingebrochen

Am Dienstagabend im kurzen Zeitraum zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus im Boskopweg. Hierbei wurden sie vermutlich durch die Bewohnerin, die das Haus nur kurzfristig verlassen hatte, gestört und flüchteten ohne Diebesgut wieder. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer wollte am Dienstagabend gegen 19:00 Uhr von der Schwaikheimer Straße nach rechts auf die Brückenstraße abbiegen und streifte hierbei den Opel eines 50-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt an der roten Ampel stand. Anschließend fuhr der Lkw-Fahrer, der den Unfall evtl. nicht bemerkt hat, unerlaubt weiter. Der Schaden am Opel wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum bisher unbekannten Lkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Backnang: Auffahrunfall beim Kreisverkehr

Am Dienstagabend kam es gegen 17:10 Uhr auf der K1907 vor dem Heininger Kreisel zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 18-jähriger MINI-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm befindlichen Renault auf. Durch die Kollision wurde der Renault wiederum auf einen Ford aufgeschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro. Durch den Unfall wurde der 26-jährige Renault-Fahrer leicht verletzt und musste ins Krankenhaus.

Aspach/Allmersbach am Weinberg: Kupferdiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Donnerstagabend etwa 50kg Kupferschrott, welcher in einem offenen Schuppen in der Entenstraße gelagert war. Das Kupfer hatte einen Wert von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 07191 9090.

Schorndorf: Unter Einfluss von Cannabis Auto gefahren

Ein 24-jähriger Ford-Fahrer fiel am Dienstag, gegen 17:40 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf der B29 bei Schorndorf auf. Bei einer durchgeführten Kontrolle zur Fahrtüchtigkeit konnten Anzeichen für den Konsum von Cannabis beim Autofahrer erkannt werden. Ein durchgeführter Vortest erhärtete diesen Verdacht. Der 24-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit einer Anzeige rechnen.

