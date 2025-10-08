Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Diebstähle und illegale Müllablagerung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 22-jähriger Radfahrer die Kirchstraße auf dem dortigen Gehweg. Aus bislang unklarer Ursache kam er nach links vom Gehweg ab und prallte gegen eine auf der Straße fahrende 41-jährige Toyota-Fahrerin. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Untermünkheim: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Eine 23-jährige Audi-Fahrerin war am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der B19 von Untermünkheim in Richtung Gelbingen unterwegs und wollte nach links auf die K2573 einbiegen. Hier übersah sie eine entgegenkommende 48-jährige Opel-Fahrerin, welche auf der B19 in Richtung Gelbingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei wurden beide Verkehrsteilnehmerinnen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 27 000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht nach Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Crailsheim: Illegale Müllablagerung

Am Dienstag gegen 16:20 Uhr wurden an der K2643 an der Einmündung zur B290 am ersten Feldweg rechts mehrere Säcke nicht ordnungsgemäß entsorgter Müll entdeckt. Personen, welche Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Diebstahl aus Rohbau

In der Nacht von Montag, 16 Uhr auf Dienstag, 10 Uhr wurden aus einer Garage eines Rohbaus in der Fritz-Jaeger-Straße eine Vielzahl an Baumaschinen und Werkzeugen entwendet. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07955 454 zu melden.

Braunsbach: Diebstahl an Autobahnparkplatz

An Der A6 auf dem Parkplatz Kochertalbrücke wurde in der Nacht auf Mittwoch zwischen 0 und 4 Uhr zwei gesicherte Auffahrrampen entwendet. Hinweise auf den Täter nimmt die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst unter 07904 9426-0 entgegen.

