Hauptzollamt Köln

HZA-K: Zoll findet Machete, Schreckschusswaffen, illegale Potenzmittel und unversteuerte Zigaretten sowie Vapes in Sonnenstudio

anonymer Hinweis führt zu gezielter Kontrolle in Niederkassel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Köln (ots)

Bei der Kontrolle eines Sonnenstudios in Niederkassel, fand der Zoll heute neben einer Machete und zwei Schreckschusswaffen, auch rund 730 unversteuerte Zigaretten und Vapes sowie knapp 100 Stück illegaler Potenzmittel.

"Ausgangspunkt unserer Kontrolle war ein anonymer Hinweis, der illegale Machenschaften und Schwarzarbeit in dem Sonnenstudio beschrieb. Dort sollten gezielt unversteuerte Zigaretten sowie Vapes an Kinder und Jugendliche verkauft werden", so Jens Ahland, Pressesprecher des Hauptzollamts Köln. "Versteckt in einem Nebenraum, fanden wir passend zu dem Hinweis ein ganzes Verkaufsregal mit den illegalen Waren. In der Küche des Sonnenstudios lagen zudem eine Machete sowie zwei Schreckschusswaffen griffbereit in einem Schrank."

Gegen den Inhaber, der urlaubsbedingt nicht da war, wurde noch vor Ort ein Ermittlungsverfahren durch den Zoll eingeleitet. Die sichergestellten Zigaretten und Vapes werden nach Abschluss des Verfahrens vernichtet. Die Waffen und Potenzmittel wurden an hinzugezogene Kräfte der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises übergeben.

"Dass ein hinter der Kasse angetroffener junger Mann angab nicht im Sonnenstudio zu arbeiten, sondern nur für den Inhaber dort aufzupassen, zieht zudem Ermittlungen unserer Finanzkontrolle Schwarzarbeit gegen den Sonnenstudiobetreiber nach sich", so Ahland weiter.

Original-Content von: Hauptzollamt Köln, übermittelt durch news aktuell