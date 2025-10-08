POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß auf der L1064

Aalen (ots) - Aalen: Auffahrunfall Etwa 12.000 Euro Sachschaden und eine leichtverletzte Frau sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag bei Hammerstadt ereignete. Ein 45-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr die Lettenbergstraße und fuhr an der Einmündung zur K3326 aus Unachtsamkeit auf den Hyundai eines 46-Jährigen auf. Dessen 40 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich dadurch leicht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten ...

