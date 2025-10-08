POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß auf der L1064
Aalen (ots)
Frankenhardt: Frontalzusammenstoß
Am Mittwochmorgen gegen 07:15 Uhr befuhr eine 18-jährige VW-Fahrerin die L1064 zwischen Spaichbühl und Gründelhardt. Dort geriet sie in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 59-jährigen Ford-Fahrerin. Durch den Unfall wurden beide Frauen schwer verletzt. Sie kamen zur Behandlung in verschiedene Kliniken. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Beide Fahrstreifen sind im Rahmen der Unfallaufnahme aktuell gesperrt.
