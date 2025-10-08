PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfälle und aufgeschlitzte Reifen

Aalen (ots)

Aalen: PKW übersehen

Als am Mittwoch gegen 6:15 Uhr eine 40-jährige VW-Fahrerin von der L1084 nach links auf die Auffahrt der BAB7 in Richtung Ulm abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden Opel eines 52-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 10000 Euro entstand.

Hüttlingen: Unfallflucht

Eine 21 Jahre alt Frau stand am Mittwoch gegen 7.15 Uhr mit ihrem E-Scooter unweit einer Bäckerei An der Pfitze. Währenddessen fuhr ein weißer Kleinbus rückwärts aus einem Stellplatz aus und erfasste die Frau und stieß sie zu Boden. Diese zog sich hierdurch Verletzungen zu. Der Fahrer des Kleinbusses entfernte sich anschließend. Womöglich hat dieser den Anstoß gar nicht bemerkt. Der Fahrer selbst bzw. Zeugen, die Hinweise auch auf das gesuchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter Telefon 07361/97960 zu melden.

Ellwangen: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Eine 85-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 10:15 Uhr die Dalkinger Straße in Richtung Westtangente. Als sie in einem dortigen Kreuzungsbereich in die Wolfgangsstraße abbiegen wollte, übersah sie den BMW eines 52-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden. Die 85-Jährige wurde zudem vorsorglich zur Behandlung in eine Klinik verbracht.

Aalen: Geschädigter zu Parkhausunfall gesucht

Ein 62-jähriger Opel-Fahrer meldete nachträglich der Polizei, dass er am Dienstag gegen 16:45 Uhr beim Ausparken aus einer Parkbucht Parkhaus Mercatura vermutlich einen dort geparkten PKW beschädigt haben könnte. Die Polizei sucht nun den Eigentümer eines möglicherweise beschädigten Fahrzeugs, das zum genannten Zeitpunkt in dem Parkhaus abgestellt war. Dieser wird gebeten, sich beim Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562 zu melden.

Straßdorf: Reifen aufgeschlitzt

Ein Unbekannter schlitzte am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 17 Uhr drei Reifen eines in der Einhornstraße, auf einem Einkaufscenterparkplatz geparkten Skoda auf. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

