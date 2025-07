Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: Schwarzer VW T5 gestohlen/Polizei sucht Zeugen

Groß-Rohrheim (ots)

Am Montagmittag (28.07.), in der Zeit zwischen 11.20 und 12.00 Uhr, haben Kriminelle einen schwarzen VW T5 Multivan entwendet. Das Fahrzeug im Wert von rund 14.000 Euro war auf einem Parkplatz an der Landesstraße 3261, in Höhe des Wasserwerkes Jägersburg, abgestellt. Während der Fahrzeugbesitzer im Wald joggte, verschafften sich Unbekannte Zugang in den Multivan und fuhren mit dem T5 anschließend davon. Die amtlichen Kennzeichen montierten sie ab und ließen die Nummernschilder am Tatort zurück.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252/7060 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Multivans entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell