Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Suche nach vermisstem Kind

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Polizeihubschrauber sucht nach vermisstem Kind

Seit etwa 13:30 Uhr wird ein 6-jähriger Junge aus Endersbach vermisst. Der Junge entfernte sich mit seinem blauen Fahrrad von zu Hause in unbekannte Richtung. Es besteht der Verdacht, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Der Vermisste ist 1,34 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine blaue Jeanshose sowie einen dunkelblauen Pullover. Die Polizei sucht derzeit mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber intensiv nach dem Kind. Hinweise, die zum Auffinden des Jungen führen können, nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 / 950-422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell