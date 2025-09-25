Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch bei Schrotthandel, Unfallflucht auf B292, Tierschutzkontrolle

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Höpfingen: Einbruch bei Schrotthandel

In der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 05 Uhr, suchten Einbrecher einen Schrotthandel in der Straße An den Rübenäckern in Höpfingen auf. Nachdem sie das Einfahrtstor eindrückten, machten sie sich an zwei Schiffscontainern zu schaffen. Letztlich wurden mehrere hundert Kilogramm Kabelreste von vierstelligem Wert gestohlen. Das Polizeirevier Buchen Hat die Ermittlungen aufgenommen. Verdächtige Wahrnehmungen können unter der Telefonnummer 06281 904-122 gemeldet werden.

B292/Obrigheim: Eine verletzte Person und mehrere schwer beschädigte Autos nach Unfall.

Die Polizei Mosbach sucht nach Zeugen eines Unfalls, den ein Unfallflüchtiger verursacht hat und bei dem gleich drei Fahrzeuge schwer beschädigt und eine Person verletzt wurden. Eine 28-jährige Fahrerin eines schwarzen Tesla befuhr am Mittwochabend, gegen 17 Uhr, die Bundestraße 292 von Mosbach in Richtung Aglasterhausen auf der Linken der zwei Fahrspuren. Auf Höhe der Abfahrt Obrigheim kam ein nicht näher bekanntes Auto auf ihre Fahrspur entgegen, weshalb sie schlagartig nach rechts ausweichen musste um eine Kollision mit diesem zu verhindern. Bei dem Manöver verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schlitterte selbst in den Gegenverkehr. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer ebenfalls entgegenkommenden 54-jährigen Opel-Fahrerin. Aufgrund des Aufpralls löste sich eine Radfelge bei dem Opel, welche wiederum gegen die Frontscheibe eines vierten Fahrzeugs, einem Mercedes, geschleudert wurde. Der Tesla prallte letztlich gegen die Leitplanke und kam dort zum Stehen. Der Unfallverursacher, der das Ausweichmanöver des Tesla notwendig machte, fuhr ohne Reaktion weiter Richtung Mosbach. Die Bilanz des Unfalls, eine leicht verletzte Person und Gesamtschaden von circa 55.000 EUR.

Adelsheim: Keine tierschutzrechtlichen Verstöße bei Tiertransportkontrollen

In Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt führten Polizeistreifen der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg am Mittwochmorgen, von 7 Uhr bis 12 Uhr, auf der Autobahn 81 bei Adelsheim gezielt Verkehrskontrollen von Tiertransporten durch. Hierbei wurden mehrere Pferdetransporter kontrolliert und keine tierschutzrechtlichen Verstöße festgestellt.

