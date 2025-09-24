Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Angriff auf Polizeibeamte endet in Gewahrsam

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Angriff auf Polizeibeamte endet in Gewahrsam

Die Mosbacher Polizei wurde am Dienstagabend, gegen 23 Uhr in eine Wohnung im Hammerweg gerufen, da sich dort zwei Männer schlagen würden. Vor Ort trafen die Polizisten im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses auf einen 30-Jährigen der ein blutverschmiertes und stark geschwollenes Gesicht aufwies. Eine weitere Person, ein 32-jähriger Mann, flüchtete beim Anblick der Polizeibeamten umgehend in eine Wohnung. Die Polizisten verfolgten diese Person und öffneten dessen Wohnungstür gewaltsam, da dieser die Tür nach mehrmaliger Aufforderung nicht aufmachen wollte und nicht auszuschließen war, dass sich weitere Personen in der Wohnung in Gefahr befanden. Als die Beamten die Wohnung betraten versuchte der 32-Jährige sofort einem der Polizisten einen Ellenbogenschlag zu versetzen. Da sich der Mann im Anschluss mit aller Gewalt der vorläufigen Festnahme widersetzte, wurde er von mehreren Polizisten zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Auch im weiteren Verlauf ließ sich der Mann nicht beruhigen und er zeigte Anzeichen einer Alkohol- sowie Drogenbeeinflussung. Daher wurde er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier Mosbach gebracht. Dort verbrachte er die Nacht nach einer Blutentnahme durch einen Bereitschaftsarzt. Der 32-jährige muss sich nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten, da er die eingesetzten Polizisten während des kompletten Einsatzes beleidigte.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell