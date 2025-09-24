Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Werkzeug aus Pkw gestohlen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Werkzeug aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag auf Dienstag Werkzeug aus einem Pkw in Heilbronn-Böckingen. Zwischen Montag, 17:30 Uhr, und 8:50 Uhr am Dienstag schlugen der oder die Täter eine Scheibe an dem in der Straße "Rangierbahnhof" abgestellten Fahrzeugs ein und stahlen einen Bohrer und einen Schlaghammer der Marke "Hilti" im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Hinweise auf den Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

