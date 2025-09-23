Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und mehrere Unfälle bei Starkregen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Werbach-Gamburg: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, wurde in Werbach-Gamburg in eine Werkstatt in der Bahnhofstraße eingebrochen. Unbekannte hebelten gewaltsam eine Hintertüre auf und rissen dabei die gesamte Türzarge heraus. Vermutlich wurden die Täter gestört, da im Inneren des Gebäudes weder etwas entwendet noch Veränderungen festgestellt wurden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

A81/Tauberbischofsheim/Großrinderfeld: Mehrere Unfälle bei Starkregen

Am Montag kam es auf der Autobahn 81 im Bereich Tauberbischofsheim und Großrinderfeld zu mehreren Verkehrsunfällen die vermutlich auf nicht angepasste Geschwindigkeit bei Starkregen zurückzuführen sind. Gegen 6:45 Uhr verlor ein 20-Jähriger mit seinem VW Tiguan zwischen der Anschlussstelle Tauberbischofsheim und der Landesgrenze Bayern die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern, prallte gegen 13 Leitplankenfelder und kam entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Für die Bergung musste die Autobahn kurzfristig voll gesperrt werden. Etwa 40 Minuten später kam ein 59-Jähriger mit seinem Mercedes bei Tauberbischofsheim von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stecken. Der Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden, wofür der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt wurde. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass bei beiden Hinterreifen die Mindestprofiltiefe unterschritten. Nahezu zeitgleich, gegen 7:20 Uhr, schleuderte ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer bei Tauberbischofsheim auf regennasser Fahrbahn gegen die Mittelschutzplanke. Er konnte sein Fahrzeug noch auf den nahegelegenen Parkplatz Steinbacher Höhe lenken. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Um 13:10 Uhr ereignete sich schließlich ein schwererer Unfall bei Großrinderfeld: Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer verlor auf der linken Spur die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte die Mittelleitplanke und durchbrach im Anschluss die rechte Leitplanke. Das Fahrzeug kam erst rund 50 Meter weiter in einer Böschung zum Stillstand. Der Fahrer und seine 60-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Wegen der unklaren Lage wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, weshalb die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten waren die rechte und mittlere Fahrspur gesperrt. Die Polizei weist angesichts der aktuellen Witterung auf wichtige Verhaltensregeln bei Starkregen hin: - Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und halten Sie ausreichend Abstand. - Schalten Sie das Abblendlicht ein, um frühzeitig erkannt zu werden. - Achten Sie auf die Profiltiefe Ihrer Reifen, mindestens 1,6 mm sind vorgeschrieben, empfohlen werden 3 bis 4 mm. - Vermeiden Sie abrupte Lenk- oder Bremsmanöver, da sich Aquaplaning jederzeit einstellen kann.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell