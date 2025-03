Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Bargeld aus Tresor in Supermarkt geraubt - Zeugen gesucht

Kürten (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstagabend (06.03.) kam es in einem Supermarkt an der Wipperfürther Straße in der Ortsmitte zu einem Raubdelikt, zu welchem die Kriminalpolizei nun Zeugen sucht.

Gegen 21:40 Uhr hatte ein männlicher Täter den Supermarkt betreten und sich zunächst unerkannt in einen Büroraum begeben. Dort traf er auf eine 20-jährige Mitarbeiterin. Da er einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand hielt, wich die Mitarbeiterin zurück. Dem Täter gelang es so, den in dem Büroraum befindlichen Tresor zu öffnen und einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag daraus zu entnehmen. Anschließend flüchtete er fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Mitarbeiterin beschrieb den Räuber wie folgt: Circa 20 bis 35 Jahre alt, circa 175 bis 185 cm groß, kräftige Statur. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und trug eine weiße FFP2-Maske.

Das Kriminalkommissariat 2 in Bergisch Gladbach bittet nun um Zeugenhinweise zu dieser Tat, welche unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegengenommen werden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell