POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht in Kreisverkehr, Einbruch in Werkrealschule, Betrunkener Unfallverursacher beleidigt Polizeibeamte

Buchen: Flüchtiger Geisterfahrer in Kreisverkehr verursacht Verkehrsunfall

Nach einem Ausweichmanöver in einem Kreisverkehr, verunfallte eine 18-Jährige. Eine 18-jährige Toyota Fahrerin befuhr am Montagabend gegen 22 Uhr, in Buchen vom Bahnhof kommend die Straße Am Haag und fuhr in einen Kreisverkehr ein. Ihren Angaben nach, sei ihr dort ein SUV entgegengekommen. Dieser SUV sei zuvor auf der Walldürner Straße in Richtung Walldürn und in entgegengesetzter Richtung in den Kreisverkehr eingefahren. Durch ein beherztes Ausweichmanöver habe die Toyota-Fahrerin eine Kollision mit dem SUV verhindern können, verlor aber anschließend die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen eine Steinmauer. Bei dem Zusammenstoß mit der Steinmauer wurde die 18-Jährige leicht verletzt und an ihrem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein hoher vierstelliger Schaden. Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 904-0 zu melden.

Buchen: Einbruch in Werkrealschule

Zwei Einbrecher brachen am Wochenende in die Werkrealschule in der Straße Dr.-Fritz-Schmitt-Ring ein. Mindestens zwei Einbrecher brachen in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 6 Uhr, die Haupteingangstür der Schule auf und betraten auf diesem Wege das Gebäude. Im Inneren wurden weitere Türen schwer beschädigt und Schubladen aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nur eine zweistellige Summe Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Buchen bittet um Meldung von verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 06281 904-0.

Dallau: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall und beleidigt Polizeibeamte

Ein betrunkener Autofahrer verursachte auf der Bundesstraße 27 einen Verkehrsunfall und musste anschließend aufgrund aggressivem Verhaltens in Polizeigewahrsam genommen werden. Die Mosbacher Polizei wurde am frühen Dienstagmorgen, um 4 Uhr, gerufen, da auf der Bundesstraße 27 auf Höhe eines Fiat Autohauses ein verunfallter BMW, ohne Insassen, stand. Dieser war offenbar zunächst über zwei Verkehrsinseln und anschließend gegen einen erhöhten Bordstein gefahren und aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit. Die Polizeistreifen konnten bei der Anfahrt zur Unfallstelle in einem Straßengraben einen 43-jähren alkoholisierten Mann feststellen, der zuvor zu Fuß in Richtung Mosbach lief. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei ihm neben dem Autoschlüssel des verunfallten BMW auch eine erhebliche Alkoholisierung, sowie Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung festgestellt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war er allerdings nicht. Als ihm aufgrund des Verkehrsunfalls und der notwendigen Blutentnahme die vorläufige Festnahme erklärt wurde, reagierte der 43-Jährige derart aggressiv, dass es mehreren Polizeibeamten nur durch Benutzung von Pfefferspray gelang, ihm Handschellen anzulegen. Hierbei beleidigte er die Polizisten auf das Übelste. Da er sich auch während der Blutentnahme durchweg aggressiv zeigte, wurde er anschließend im Polizeigewahrsam untergebracht.

